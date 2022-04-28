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В парламенте Канады признали геноцидом преступления РФ в Украине

Анастасия КалатурЧетверг, 28 апреля 2022, 03:29

Палата общин парламента Канады признала преступления РФ в Украине геноцидом.

Источник: "Укринформ", Reuters

Дословно принятое постановление: "Учитывая значительное количество явных показаний систематических и многочисленных военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных против украинцев вооруженными силами РФ по указанию президента Владимира Путина и членов российского парламента... Палата общин Канады признает, что РФ совершает геноцид против народа Украина".

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Детали: В заявлении Палаты общин Канады указано, что военные преступления со стороны России включают массовые зверства, систематические случаи умышленного убийства украинских гражданских, осквернение трупов, принудительную депортацию украинских детей, пытки, физическое и психологическое травмирование, изнасилования.

Постановление внесла депутат Гизер Макферсон.

Что предшествовало: Две недели назад премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что российскую агрессию против Украины "правильно" называть "геноцидом". К тому времени он стал вторым западным лидером после президента США Джо Байдена, который назвал нынешние действия РФ геноцидом.

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Темы: КанадаРосcиявойна
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