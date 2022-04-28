Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В парламенте Канады признали геноцидом преступления РФ в Украине

Анастасия КалатурЧетверг, 28 апреля 2022, 03:29

Палата общин парламента Канады признала преступления РФ в Украине геноцидом.

Источник: "Укринформ", Reuters

Дословно принятое постановление: "Учитывая значительное количество явных показаний систематических и многочисленных военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных против украинцев вооруженными силами РФ по указанию президента Владимира Путина и членов российского парламента... Палата общин Канады признает, что РФ совершает геноцид против народа Украина".

Детали: В заявлении Палаты общин Канады указано, что военные преступления со стороны России включают массовые зверства, систематические случаи умышленного убийства украинских гражданских, осквернение трупов, принудительную депортацию украинских детей, пытки, физическое и психологическое травмирование, изнасилования.

Постановление внесла депутат Гизер Макферсон.

Что предшествовало: Две недели назад премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что российскую агрессию против Украины "правильно" называть "геноцидом". К тому времени он стал вторым западным лидером после президента США Джо Байдена, который назвал нынешние действия РФ геноцидом.

Темы: КанадаРосcиявойна
Главное сегодня

видео (обновлено)В Киеве машина с Ляшко столкнулась с автомобилем СБУ: экс-нардеп устроил скандал

дополненоРоссия атаковала центр Киева: попали в объект и жилой сектор

Украина будет требовать максимум от партнеров по гарантиям безопасности – Зеленский

Байден будет просить Конгресс о $33 млрд в поддержку Украины

Украина провела очередной обмен пленными: спасли 45 украинцев

У домработницы Медведчука изъяли полмиллиона долларов

Все новости...
Канада
Канада ввела санкции против 203 представителей так называемых "Л/ДНР"
Канада передаст Украине новейшие бронированные автомобили
Канада прислала Украине гаубицы – СМИ
Последние новости
21:21
Россия запретила въезд 592 канадцам, включая Трюдо и Фриланд
21:18
ОТГ "Восток" уничтожило 40 захватчиков и 3 танка оккупантов
21:13
Киевскую область тоже атаковали ракетами
21:02
КАРТАРоссияне второй раз за день обстреляли пограничников в Черниговской области
21:01
Финляндия конфисковала Ferrari и моторные лодки путинского олигарха Ротенберга
20:41
Германия готовится к внезапной остановке поставок газа из России – Шольц
20:38
видео (обновлено)В Киеве машина с Ляшко столкнулась с автомобилем СБУ: экс-нардеп устроил скандал
20:23
дополненоРоссия атаковала центр Киева: попали в объект и жилой сектор
20:22
Пять суток по заминированным полям: житель Мариуполя с собакой пешком дошел в Запорожье
20:12
документОккупанты планируют создание "Южной Руси" на территории Украины – СМИ
Все новости...