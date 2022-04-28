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Херсонщина: Росіяни з травня збираються переводити регіон на рублі

Анастасія КалатурЧетвер, 28 квітня 2022, 06:45

З 1 травня окупанти збираються запроваджувати на Херсонщині російські рублі.

Джерело: самопроголошений "заступник  голови" військово-цивільної адміністрації Херсонщини Кирило Стремоусов, якого цитують російські "РИА Новости"

Деталі: Стремоусов  заявляє, що "перехідний період" займе до 4 місяців: ходитимуть і рубль, і гривня, а потім буде повний перехід на рубль.

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Нагадаємо: Раніше росіяни планували запровадити на Херсонщині рублі з квітня.

Теми: Херсонська областьвалютаРосіяокупація
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