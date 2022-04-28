Херсонщина: Росіяни з травня збираються переводити регіон на рублі

З 1 травня окупанти збираються запроваджувати на Херсонщині російські рублі.

Джерело: самопроголошений "заступник голови" військово-цивільної адміністрації Херсонщини Кирило Стремоусов, якого цитують російські "РИА Новости"

Деталі: Стремоусов заявляє, що "перехідний період" займе до 4 місяців: ходитимуть і рубль, і гривня, а потім буде повний перехід на рубль.

Нагадаємо: Раніше росіяни планували запровадити на Херсонщині рублі з квітня.