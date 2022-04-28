Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Херсонщина: Россияне с мая собираются переводить регион на рубли

Анастасия КалатурЧетверг, 28 апреля 2022, 06:45

С 1 мая оккупанты собираются вводить на Херсонщине российские рубли.

Источник: самопровозглашенный "заместитель главы" военно-гражданской администрации Херсонщины Кирилл Стремоусов, которого цитируют российские "РИА Новости"

Детали: Стремоусов заявляет, что "переходный период" займет до 4 месяцев: будут ходить и рубль, и гривна, а затем будет полный переход на рубль.

Реклама:

Напомним: Ранее россияне планировали ввести в Херсонской области рубли с апреля.

Темы: Херсонская областьвалютаРосcияоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Херсонская область
РФ выпустила по Херсонщине 279 снарядов: ранены три человека
На оккупированной Херсонщине местные прячутся от незаконных "выборов"
Пекаря из Макеевки, который воевал против ВСУ, задержали возле Урожайного
Последние новости
16:39
інфографікаПосле начала большой войны украинцы стали больше верить, что страна на правильном пути
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
Все новости...
Реклама: