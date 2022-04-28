Херсонщина: Россияне с мая собираются переводить регион на рубли

С 1 мая оккупанты собираются вводить на Херсонщине российские рубли.

Источник: самопровозглашенный "заместитель главы" военно-гражданской администрации Херсонщины Кирилл Стремоусов, которого цитируют российские "РИА Новости"

Детали: Стремоусов заявляет, что "переходный период" займет до 4 месяцев: будут ходить и рубль, и гривна, а затем будет полный переход на рубль.

Напомним: Ранее россияне планировали ввести в Херсонской области рубли с апреля.