Херсонщина: Россияне с мая собираются переводить регион на рубли
Четверг, 28 апреля 2022, 06:45
С 1 мая оккупанты собираются вводить на Херсонщине российские рубли.
Источник: самопровозглашенный "заместитель главы" военно-гражданской администрации Херсонщины Кирилл Стремоусов, которого цитируют российские "РИА Новости"
Детали: Стремоусов заявляет, что "переходный период" займет до 4 месяцев: будут ходить и рубль, и гривна, а затем будет полный переход на рубль.
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Напомним: Ранее россияне планировали ввести в Херсонской области рубли с апреля.