На Херсонщині росіяни хочуть ввести в обіг рублі – місцевий депутат

Російські загарбники планують з квітня ввести в обіг на території тимчасово окупованої Херсонщини свою валюту – рублі.

Джерело: депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у Facebook

Пряма мова: "З квітня на Херсонщині окупанти планують вводити в обіг рублі.

Будуть змушувати приймати рублі в магазинах, і скоріш за все виплачувати зарплати "новій адміністрації". Думаю в решті дійде справа і до рублевих зарплат в діючих бюджетних та комунальних установах.

Потроху Херсонщину втягують у рублеву зону.

ХНР все ближче, але відправимо цей "ХНР" за російським кораблем".

Деталі: Депутат закликав ігнорувати розрахунок в рублях.

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