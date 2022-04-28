У Росії відхрестилися від власних повідомлень про вивіз зерна з окупованої України

З сайту Законодавчих зборів Красноярського краю РФ зникла новина про те, що депутати краю підтримали постачання зерна з Херсонщини, яку частково окупувала Росія. Стверджується, що ця новина - фейк.

Джерело: Телеграм-канал Законодавчих зборів Красноярського краю

Дослівно: "Офіційний сайт Законодавчих зборів було зламано. Новина про так звані постачання продовольства з України - фейк. Вона видалена зі стрічки".

Деталі: Водночас ця новина залишилася в кеші.

Що передувало: