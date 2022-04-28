Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії відхрестилися від власних повідомлень про вивіз зерна з окупованої України

Анастасія КалатурЧетвер, 28 квітня 2022, 07:57
ФОТО: GETTY

З сайту Законодавчих зборів Красноярського краю РФ зникла новина про те, що депутати краю підтримали постачання зерна з Херсонщини, яку частково окупувала Росія. Стверджується, що ця новина - фейк.

Джерело: Телеграм-канал Законодавчих зборів Красноярського краю

Дослівно: "Офіційний сайт Законодавчих зборів було зламано. Новина про так звані постачання продовольства з України - фейк. Вона видалена зі стрічки".

Деталі: Водночас ця новина залишилася в кеші.

Що передувало:

  • 28 квітня  повідомлялося, що в Красноярському краї вирішили поповнити власний фонд сільськогосподарської продукції за рахунок незаконних поставок з окупованих територій України, оскільки в краї гостро відчувається нестача овочів та зернових культур внаслідок санкцій.
  • Представник країни-окупанта голова російського комітету Владислав Зирянов заявив, що "такий досвід" зможуть "успішно" впровадити надалі "колеги" з інших регіонів Росії.

Теми: війнаРосія
Головне сьогодні

Росія ігнорує спецпереговори про Маріуполь і Медведчук її не цікавить – Подоляк

Німеччина готова підтримати ембарго на російську нафту - WSJ

Ворог зосередив зусилля на утриманні позицій біля Харкова – зведення

Байден відповів на газовий шантаж Росії

Війна в Україні може тривати роками – Столтенберг

Гутерреш "шокований", що РФ вдарила ракетами по Києву, поки він у місті – ВВС

Усі новини...
війна
Харківщина потерпає від артилерійського вогню РФ: 1 загиблий, 8 поранених
Втрати Росії у війні ростуть: лише за минулу добу загинули 400 окупантів - Генштаб
У Придністров’ї оголосили воєнні збори – розвідка
Останні новини
09:32
Україна має потенціал, щоб не допустити продовольчої кризи у світі – Зеленський
09:31
Влада окупованого Енергодара переїхала у Запоріжжя
09:19
В Італії скрутять кондиціонери влітку, щоб зменшити залежність від газу РФ
09:07
Регіони: був удар по Краматорську, із "Азовсталі" сподіваються вивести цивільних 
08:48
Росія ігнорує спецпереговори про Маріуполь і Медведчук її не цікавить – Подоляк
08:28
Німеччина готова підтримати ембарго на російську нафту - WSJ
08:24
Ворог вранці обстріляв Дніпропетровщину
08:22
Росія несе значні втрати за обмежені успіхи на Донбасі - розвідка Британії
08:10
В Естонії почали будувати рятувальне судно для України
08:01
Білий дім: Із виділених для допомоги Україні $3,5 млрд залишилося $250 млн
Усі новини...