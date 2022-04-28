У Росії відхрестилися від власних повідомлень про вивіз зерна з окупованої України
Четвер, 28 квітня 2022, 07:57
З сайту Законодавчих зборів Красноярського краю РФ зникла новина про те, що депутати краю підтримали постачання зерна з Херсонщини, яку частково окупувала Росія. Стверджується, що ця новина - фейк.
Джерело: Телеграм-канал Законодавчих зборів Красноярського краю
Дослівно: "Офіційний сайт Законодавчих зборів було зламано. Новина про так звані постачання продовольства з України - фейк. Вона видалена зі стрічки".
Деталі: Водночас ця новина залишилася в кеші.
Що передувало:
- 28 квітня повідомлялося, що в Красноярському краї вирішили поповнити власний фонд сільськогосподарської продукції за рахунок незаконних поставок з окупованих територій України, оскільки в краї гостро відчувається нестача овочів та зернових культур внаслідок санкцій.
- Представник країни-окупанта голова російського комітету Владислав Зирянов заявив, що "такий досвід" зможуть "успішно" впровадити надалі "колеги" з інших регіонів Росії.