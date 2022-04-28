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У Росії відхрестилися від власних повідомлень про вивіз зерна з окупованої України

Анастасія КалатурЧетвер, 28 квітня 2022, 07:57
У Росії відхрестилися від власних повідомлень про вивіз зерна з окупованої України
ФОТО: GETTY

З сайту Законодавчих зборів Красноярського краю РФ зникла новина про те, що депутати краю підтримали постачання зерна з Херсонщини, яку частково окупувала Росія. Стверджується, що ця новина - фейк.

Джерело: Телеграм-канал Законодавчих зборів Красноярського краю

Дослівно: "Офіційний сайт Законодавчих зборів було зламано. Новина про так звані постачання продовольства з України - фейк. Вона видалена зі стрічки".

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Деталі: Водночас ця новина залишилася в кеші.

Що передувало:

  • 28 квітня  повідомлялося, що в Красноярському краї вирішили поповнити власний фонд сільськогосподарської продукції за рахунок незаконних поставок з окупованих територій України, оскільки в краї гостро відчувається нестача овочів та зернових культур внаслідок санкцій.
  • Представник країни-окупанта голова російського комітету Владислав Зирянов заявив, що "такий досвід" зможуть "успішно" впровадити надалі "колеги" з інших регіонів Росії.

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Теми: війнаРосія
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