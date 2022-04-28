Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Мародерять офіційно: РФ буде красти зерно та іншу продукцію з окупованої України

Мазуренко Альона Четвер, 28 квітня 2022, 01:05
UNSPLAH

У російському Красноярському краї вирішили поповнити власний фонд сільськогосподарської продукції за рахунок незаконних поставок з окупованих територій України.

Джерело: пресслужба законодавчих зборів Красноярського краю

Дослівно: "Депутати на засіданні майже одноголосно підтримали рішення щодо ввезення зерна з Херсонської області, яке частково взяли під контроль ЗС РФ.

Оскільки в краї функціонує лише одне підприємство з виробництва огірків, а нестача інших овочів та зернових культур внаслідок запровадження іноземних санкцій відчувається гостро не лише у Красноярському краї, а й на федеральному рівні повсюдно, експропріація надлишків минулорічного та нинішнього врожаю фермерів Херсонського регіону стане одним з інструментів надання допомоги малим формам господарювання, споживчим кооперативам".

Деталі: Представник країни-окупанта голова російського комітету Владислав Зирянов заявив, що "такий досвід" зможуть "успішно" впровадити надалі "колеги" з інших регіонів Росії.

Пряма мова: "Незважаючи на те, що логістика передбачає морські та наземні перевезення великої протяжності, такий підхід буде "економічно обґрунтованим", враховуючи відхід з російського ринку багатьох постачальників насіння, добрив, а також значні витрати на тепло та електрику для вирощування власних овочів та фруктів.

Після досягнення всіх цілей військової операції РФ в Україні, збільшити обсяги постачання для внутрішнього російського споживача можна буде також за рахунок переміщення продовольства з інших південних регіонів, взятих під контроль".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Херсон та частина області перебуває під тимчасовою окупацією Росії. Окупанти планують провести там псевдореферендум про так звану "ХНР". 
  • Сільськогосподарську техніку з окупованої Херсонщини вивезли у віддалені російські землі, зокрема в Чечню.
 

Теми: Росіяокупаціямародерствовійна
Головне сьогодні

Байден проситиме Конгрес про $33 млрд на підтримку України

Україна провела черговий обмін полоненими: врятували 45 українців 

У хатньої робітниці Медведчука вилучили пів мільйона доларів

ВІДЕОАмериканські ЗМІ оприлюднили нове відео з Бучі, яке доводить звірства окупантів

На Херсонщині окупантам бракує "масовки" для "референдуму" - заступник голови облради

фотоЗеленський з'явився на обкладинці травневого випуску журналу Time

Усі новини...
Росія
Із Маріуполя окупанти депортували до РФ більше 30 тисяч осіб – голова ОВА
Безробітних росіян "утилізують": або життя в бідності, або в армію – інвестбанкір Сергій Будкін
Ігор Волобуєв – перший російський топ-втікач: Там є ті, хто не з ними
Останні новини
18:33
відеоПід Херсоном горять плавні
18:27
Веревський купує сам у себе 130 тисяч гектарів землі, щоб підтримати Kernel – Forbes
18:15
Байден проситиме Конгрес про $33 млрд на підтримку України
18:12
Окупанти захопили музей зі скіфським золотом у Мелітополі
18:04
Україна провела черговий обмін полоненими: врятували 45 українців 
18:03
Власник брендів Reserved, Cropp і Sinsay продасть бізнес у Росії
17:53
Запорізька область: окупанти вкрали 61 тонну зерна
17:40
УЗ додає сполучення з Польщею для Рівного та Бердичева
17:40
У хатньої робітниці Медведчука вилучили пів мільйона доларів
17:30
ВІДЕОАмериканські ЗМІ оприлюднили нове відео з Бучі, яке доводить звірства окупантів
Усі новини...