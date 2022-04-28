В России открестились от собственных сообщений о вывозе зерна из оккупированной Украины

С сайта Законодательного собрания Красноярского края РФ исчезла новость о том, что депутаты края поддержали поставки зерна из Херсонщины, которую частично оккупировала Россия. Утверждается, что эта новость – фейк.

Источник: Телеграмм-канал Законодательного собрания Красноярского края

Дословно: "Официальный сайт Законодательного собрания был взломан. Новость о так называемых поставках продовольствия из Украины - фейк. Она удалена из ленты".

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Детали: В то же время эта новость осталась в кэше.

Что предшествовало:

28 апреля сообщалось, что в Красноярском крае решили пополнить собственный фонд сельскохозяйственной продукции за счет незаконных поставок с оккупированных территорий Украины, поскольку в крае остро ощущается нехватка овощей и зерновых культур в результате санкций.

Представитель страны-оккупанта глава российского комитета Владислав Зырянов заявил, что "такой опыт" смогут "успешно" внедрить в дальнейшем "коллеги" из других регионов России.