В России открестились от собственных сообщений о вывозе зерна из оккупированной Украины

С сайта Законодательного собрания Красноярского края РФ исчезла новость о том, что депутаты края поддержали поставки зерна из Херсонщины, которую частично оккупировала Россия. Утверждается, что эта новость – фейк.

Источник: Телеграмм-канал Законодательного собрания Красноярского края

Дословно: "Официальный сайт Законодательного собрания был взломан. Новость о так называемых поставках продовольствия из Украины - фейк. Она удалена из ленты".

Детали: В то же время эта новость осталась в кэше.

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