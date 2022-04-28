Харківщина потерпає від артилерійського вогню РФ: 1 загиблий, 8 поранених

За минулу добу російські війська завдали 11 артилерійських обстрілів по Харкову, у четверг ворог продовжує бити по місту.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Деталі: Від вогню окупантів постраждали райони: Індустріальний, Київський райони. Артилерійські, мінометних та танкових ударів ворог завдавав також по Кулиничах. По області обстрілювали Дергачі, Золочів, Чугуїв.

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Противник застосовував РСЗВ, міномети 122 мм, ствольну артилерію.

Внаслідок обстрілів росіян за добу по області 8 осіб поранені, 1 людина загинула.

Зранку росіяни знову обстрілюють Харківський район, жителів закликають без крайньої необхідності не залишати укриття.

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Стосовно бойових дій в області: активні бої тривають в Ізюмі. Окупанти нарощують темпи, намагаються наступати у напрямках Сулигівка — Нова Дмитрівка та Андріївка — Велика Комишуваха. Наголошується, що українській Збройні сили мужньо тримають позиції.

В свою чергу рятувальники продовжують ліквідовувати боєприпаси. За добу знищили 53 сняряди, в тому числі і міни сповільненої дії у приватному секторі.

Попри все жителів Харкова та громад області продовжують забезпечувати гуманітарною допомогою. Працюють пункти видачі "Нової пошти" та "Укрпошти".