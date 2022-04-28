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Харківщина потерпає від артилерійського вогню РФ: 1 загиблий, 8 поранених

Валентина РоманенкоЧетвер, 28 квітня 2022, 10:41
ілюстративне фото руйнувань на Харківщині

За минулу добу російські війська завдали 11 артилерійських обстрілів по Харкову, у четверг ворог продовжує бити по місту.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Деталі: Від вогню окупантів постраждали райони: Індустріальний, Київський райони. Артилерійські, мінометних та танкових ударів ворог завдавав також по Кулиничах. По області обстрілювали Дергачі, Золочів, Чугуїв.

Противник застосовував РСЗВ, міномети 122 мм, ствольну артилерію.

Внаслідок обстрілів росіян за добу по області 8 осіб поранені, 1 людина загинула.

Зранку росіяни знову обстрілюють Харківський район, жителів закликають без крайньої необхідності не залишати укриття.

Стосовно бойових дій в області: активні бої тривають в Ізюмі. Окупанти нарощують темпи, намагаються наступати у напрямках Сулигівка — Нова Дмитрівка та Андріївка — Велика Комишуваха. Наголошується, що українській Збройні сили мужньо тримають позиції.

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В свою чергу рятувальники продовжують ліквідовувати боєприпаси. За добу знищили 53 сняряди, в тому числі і міни сповільненої дії у приватному секторі.

Попри все жителів Харкова та громад області продовжують забезпечувати гуманітарною допомогою. Працюють пункти видачі "Нової пошти" та "Укрпошти".

Теми: Харківська областьвійна
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