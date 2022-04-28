РФ терзает Харьковщину артиллерийским огнем: 1 погибший, 8 раненых

За минувшие сутки российские войска нанесли 11 артиллерийских обстрелов по Харькову, в четверг враг продолжает бить по городу.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Детали: От огня кафиров пострадали районы: Индустриальный, Киевский районы. Артиллерийские, минометные и танковые удары враг наносил также по Кулиничам. По области обстреливали Дергачи, Золочев, Чугуев.

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Противник применял РСЗО, минометы 122 мм, ствольную артиллерию.

В результате обстрелов россиян за сутки по области 8 человек ранены, 1 человек погиб.

Утром россияне снова обстреливают Харьковский район, жителей призывают без крайней необходимости не покидать укрытие.

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Что касается боевых действий в области: активные бои продолжаются в Изюме. Оккупанты наращивают темпы, пытаются наступать в направлениях Сулиговка — Новая Дмитровка и Андреевка — Большая Камышеваха. Отмечается, что украинские Вооруженные силы мужественно держат позиции.

В свою очередь, спасатели продолжают ликвидировать боеприпасы. В сутки уничтожили 53 сняряда, в том числе и мины замедленного действия в частном секторе.

Тем не менее жителей Харькова и общин области продолжают обеспечивать гуманитарной помощью. Работают пункты выдачи "Новой почты" и "Укрпочты".