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РФ терзает Харьковщину артиллерийским огнем: 1 погибший, 8 раненых

Валентина РоманенкоЧетверг, 28 апреля 2022, 10:41
иллюстративное фото разрушений на Харьковщине

За минувшие сутки российские войска нанесли 11 артиллерийских обстрелов по Харькову, в четверг враг продолжает бить по городу.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Детали: От огня кафиров пострадали районы: Индустриальный, Киевский районы. Артиллерийские, минометные и танковые удары враг наносил также по Кулиничам. По области обстреливали Дергачи, Золочев, Чугуев.

Противник применял РСЗО, минометы 122 мм, ствольную артиллерию.

В результате обстрелов россиян за сутки по области 8 человек ранены, 1 человек погиб.

Утром россияне снова обстреливают Харьковский район, жителей призывают без крайней необходимости не покидать укрытие.

Что касается боевых действий в области: активные бои продолжаются в Изюме. Оккупанты наращивают темпы, пытаются наступать в направлениях Сулиговка — Новая Дмитровка и Андреевка — Большая Камышеваха. Отмечается, что украинские Вооруженные силы мужественно держат позиции.

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В свою очередь, спасатели продолжают ликвидировать боеприпасы. В сутки уничтожили 53 сняряда, в том числе и мины замедленного действия в частном секторе.

Тем не менее жителей Харькова и общин области продолжают обеспечивать гуманитарной помощью. Работают пункты выдачи "Новой почты" и "Укрпочты".

Темы: Харьковская областьвойна
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