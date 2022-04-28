Операція з оборони Києва завершена, але загроза не зникла – КМВА

Операція з оборони Києва, яка тривала з 24 лютого до 2 квітня, наразі завершена, але загроза для столиці не зникла, бо ворог не відмовився від своїх агресивних намірів.

Джерело: Київська міська військова адміністрація з посиланням на свого очільника Миколу Жирнова у Telegram

Пряма мова Жирнова: "Оборонна операція – це форма ведення бойових дій оперативним об’єднанням. Київська оборонна операція мала за мету не допустити противника до столиці. Операція проводилася із 24 лютого до 2 квітня. Мета операції досягнута".



Деталі: Очільник КМВА підкреслив, що противника зупинили, йому нанесли значні втрати, дезорганізували його управління системи матеріально-технічного забезпечення і деморалізували його особовий склад.



Пряма мова Жирнова: "Щоб не потрапити в оточення внаслідок контрнаступальних дій сил оборони, він був вимушений відступив на територію Російської Федерації та республіки Білорусь. За цими ознаками операцію можна вважати завершеною.

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Але чи зникла загроза Києву? Ні. Противник не відмовився від своїх агресивних намірів. Тому ми повинні бути готові в подальшому захищати столицю".