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Операція з оборони Києва завершена, але загроза не зникла – КМВА

Ірина БалачукЧетвер, 28 квітня 2022, 11:50
Микола Жирнов. Фото з Telegram

Операція з оборони Києва, яка тривала з 24 лютого до 2 квітня, наразі завершена, але загроза для столиці не зникла, бо ворог не відмовився від своїх агресивних намірів.

Джерело: Київська міська військова адміністрація з посиланням на свого очільника Миколу Жирнова у Telegram

Пряма мова Жирнова: "Оборонна операція – це форма ведення бойових дій оперативним об’єднанням. Київська оборонна операція мала за мету не допустити противника до столиці. Операція проводилася із 24 лютого до 2 квітня. Мета операції досягнута".  

Деталі: Очільник КМВА підкреслив, що противника зупинили, йому нанесли значні втрати, дезорганізували його управління системи матеріально-технічного забезпечення і деморалізували його особовий склад.

Пряма мова Жирнова: "Щоб не потрапити в оточення внаслідок контрнаступальних дій сил оборони, він був вимушений відступив на територію Російської Федерації та республіки Білорусь. За цими ознаками операцію можна вважати завершеною.

Але чи зникла загроза Києву? Ні. Противник не відмовився від своїх агресивних намірів. Тому ми повинні бути готові в подальшому захищати столицю".

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Теми: Київвійна
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