Операция по обороне Киева завершена, но угроза не исчезла – КГВА

Операция по обороне Киева, которая длилась с 24 февраля по 2 апреля, сейчас завершена, но угроза для столицы не исчезла, потому что враг не отказался от своих агрессивных намерений.

Источник: Киевская городская военная администрация со ссылкой на своего главу Николая Жирнова в Telegram

Прямая речь Жирнова: "Оборонительная операция – это форма ведения боевых действий оперативным объединением. Киевская оборонительная операция преследовала цель не допустить противника в столицу. Операция проводилась с 24 февраля по 2 апреля. Цель операции достигнута".

Детали: Глава КМВА подчеркнул, что противника остановили, ему нанесли значительные потери, дезорганизовали его управление системы материально-технического обеспечения и деморализовали его личный состав.

Прямая речь Жирнова: "Чтобы не попасть в окружение в результате контрнаступательных действий сил обороны, он был вынужден отступить на территорию Российской Федерации и республики Беларусь. По этим признакам операцию можно считать завершенной.

Но исчезла ли угроза Киеву? Нет. Противник не отказался от своих агрессивных намерений. Потому мы должны быть готовы в дальнейшем защищать столицу".