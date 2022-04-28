Лукашенко вирішив, що до Союзної держави РФ та Білорусі захочуть й інші країни

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко впевнений, що його країна та Росія, які будують Союзну державу, можуть залучити й інші країни.

Джерело: Лукашенко, якого цитує державне видання "Белта"

Пряма мова Лукашенка: "Завдяки вам ми маємо таку співпрацю і намагаємось побудувати єдину Союзну державу на нових засадах, щоб ніхто не був ображений, щоб розвивалися суверенні, незалежні держави – Білорусь та Росія.

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До такого союзу, певен, підключатимуться й інші республіки колишнього Радянського Союзу".

Нагадаємо: У листопаді 2021 року президент Росії Володимир Путін та Лукашенко підписали інтеграційний декрет Союзної держави.