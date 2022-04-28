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Лукашенко решил, что в Союзное государство РФ и Беларуси захотят и другие страны

Роман ПетренкоЧетверг, 28 апреля 2022, 11:51
Лукашенко решил, что в Союзное государство РФ и Беларуси захотят и другие страны
ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что его страна и Россия, которые строят Союзное государство, могут привлечь и другие страны.

Источник: Лукашенко, которого цитирует государственное издание "Белта"

Прямая речь Лукашенко: "Благодаря вам мы имеем такое сотрудничество и пытаемся выстроить единое Союзное государство на новых принципах, чтобы никто не был в обиде, чтобы развивались суверенные, независимые государства - Беларусь и Россия.

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К такому союзу, уверен, будут подключаться и другие республики бывшего Советского Союза".

Напомним: В ноябре 2021 года президент России Владимир Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства.

Темы: ЛукашенкоПутинБеларусьРосcия
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