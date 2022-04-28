Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна захищатиметься ударами по складах і базах РФ, світ визнає наше право - Подоляк

Валентина РоманенкоЧетвер, 28 квітня 2022, 13:07

Україна захищатиметься від російської військової агресії у будь-який спосіб, зокрема й ударами по складах і базах РФ.

Джерело: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter

Деталі: Подоляк дав зрозуміти, що світ визнає таке право за нашою державою, яка вже 64 день тримає оборону, даючи відсіч російським загарбникам. Зокрема радник Єрмака зіслався на слова держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Пряма мова: "Україна має сама вирішувати, чи завдавати ударів по російських військових об‘єктах, заявив Блінкен. Росія напала на Україну та вбиває мирних громадян. Україна захищатиме себе в будь-який спосіб, зокрема ударами по складах і базах російських убивць. Світ це право визнає".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаОфіс президентаРосія
Головне сьогодні

фото Тотальний контроль і гетто: маріупольцям роздають "правила" життя в окупації – радник мера

Зброя США змінить ситуацію, але не так швидко, як хочеться – Данілов

Окупанти викрали британців, які допомагали евакуювати людей

Польща передала Україні понад 200 танків

оновлено від 10.44Київ: від ракетного обстрілу 28 квітня загинула журналістка

Делегації Молдови і невизнаного Придністров'я провели переговори

Усі новини...
війна
100 тисячам маріупольців загрожує смертельна небезпека через антисанітарію – мерія
У Харкові виявили склад танкових запчастин на $1,5 млн, які мали дістатись окупантам - СБУ
Прокуратура ідентифікувала 10 росіян, які катували людей у Бучі
Останні новини
15:06
Країни Балтії та Польща виступили за посилення постійної присутності НАТО на східному фланзі
14:55
У РФ погіршили прогнози щодо росту інфляції і падіння ВВП
14:54
інфографікаРівень симпатій українців до Путіна й Лукашенка наблизився до нуля - соціологія
14:51
Британія відправить в Україну експертів для розслідування воєнних злочинів
14:50
Фельдшерка з Лисичанська вивезла з-під обстрілів дві машини "швидкої допомоги"
14:34
Росія пропонує Індії план подвійних платежів за нафту та інші товари – Bloomberg
14:31
фото Тотальний контроль і гетто: маріупольцям роздають "правила" життя в окупації – радник мера
14:27
відеоПолк "Азов" показав, як героїчно захищає Маріуполь і скільки ворогів знищив
14:23
Харківщина: ЗСУ звільнили від окупантів стратегічно важливий населений пункт
14:11
На стелах АЗС запалали нулі: що з пальним та коли ситуація може змінитись
Усі новини...