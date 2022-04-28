Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна захищатиметься ударами по складах і базах РФ, світ визнає наше право - Подоляк

Валентина РоманенкоЧетвер, 28 квітня 2022, 13:07
Україна захищатиметься ударами по складах і базах РФ, світ визнає наше право - Подоляк

Україна захищатиметься від російської військової агресії у будь-який спосіб, зокрема й ударами по складах і базах РФ.

Джерело: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter

Деталі: Подоляк дав зрозуміти, що світ визнає таке право за нашою державою, яка вже 64 день тримає оборону, даючи відсіч російським загарбникам. Зокрема радник Єрмака зіслався на слова держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Реклама:

Пряма мова: "Україна має сама вирішувати, чи завдавати ударів по російських військових об‘єктах, заявив Блінкен. Росія напала на Україну та вбиває мирних громадян. Україна захищатиме себе в будь-який спосіб, зокрема ударами по складах і базах російських убивць. Світ це право визнає".

Теми: війнаОфіс президентаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
війна
Захисники знищили ще 610 окупантів і 13 танків ворога
Воїни знищили командно-спостережний пункт ворога на Бахмутському напрямку – ССО
За добу відбулося понад 40 бойових зіткнень – зведення
Останні новини
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
Усі новини...
Реклама: