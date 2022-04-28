Україна захищатиметься ударами по складах і базах РФ, світ визнає наше право - Подоляк

Україна захищатиметься від російської військової агресії у будь-який спосіб, зокрема й ударами по складах і базах РФ.

Джерело: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter

Деталі: Подоляк дав зрозуміти, що світ визнає таке право за нашою державою, яка вже 64 день тримає оборону, даючи відсіч російським загарбникам. Зокрема радник Єрмака зіслався на слова держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Пряма мова: "Україна має сама вирішувати, чи завдавати ударів по російських військових об‘єктах, заявив Блінкен. Росія напала на Україну та вбиває мирних громадян. Україна захищатиме себе в будь-який спосіб, зокрема ударами по складах і базах російських убивць. Світ це право визнає".