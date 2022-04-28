Украина будет защищаться ударами по базам РФ, мир признает наше право – Подоляк

Украина будет защищаться от российской военной агрессии любым способом, в том числе ударами по складам и базам РФ.

Источник: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter

Детали: Подоляк дал понять, что мир признает такое право за нашим государством, которое уже 64-й день держит оборону, давая отпор российским захватчикам. В частности, советник Ермака сослался на слова госсекретаря США Энтони Блинкена.

Прямая речь: "Украина должна сама решать, наносить ли удары по российским военным объектам, заявил Блинкен. Россия напала на Украину и убивает мирных граждан. Украина будет защищать себя любым способом, в частности ударами по складам и базам российских убийц. Мир это право признает".