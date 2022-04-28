Війна. День 64. ОНЛАЙН

13:39

31 березня окупанти залишили Чорнобильську зону. Працівників ЧАЕС відпустили, а от 169 Нацгвардійців, які її охороняли, взяли у полон – їх вивезли до Білорусі та Росії.

Усі живі та здорові, наразі ведуться перемовини про їхній обмін.

Як розповідають УП правоохоронці, нацгвардійці не мали права на збройну оборону станції – документи МАГАТЕ забороняють відкривати вогонь на таких об'єктах. У самому місті Чорнобиль росіяни прострелили місцевих магазин, повибивали двері в кількох будинках і пограбували частину місцевих пожежників.

Репортаж "Української правди" із зони відчуження ⤵