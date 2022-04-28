Війна. День 64. ОНЛАЙН

07:50

Зведення Генштабу:

Росія продовжує наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.

Ворог нарощує темпи проведення наступальної операції. Практично на усіх напрямках російські окупанти здійснюють інтенсивний вогневий вплив. Найбільша активність спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

📍На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін не відзначено.

📍Ворог намагається утримати резерви Збройних Сил України на Сіверському напрямку та не допустити їх переміщення до Східної операційної зони.

📍На Слобожанському напрямку росіяни продовжують завдавати ударів та вогневого ураження артилерією по Харкову.

Основні зусилля окупантів зосереджені на Ізюмському напрямку. Противник намагається провести наступ у напрямках Сулигівка – Нова Дмитрівка та Андріївка – Велика Комишуваха.

Щоб посилити угруповання, що наступає, до міста Ізюм окупанти додатково перемістили підрозділи повітряно-десантних військ, а також до 500 одиниць техніки

📍На Донецькому напрямку угруповання противника продовжує ведення активних дій на лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджені на оточенні угруповання військ Сил оборони.

На Лиманському напрямку, ворог покращив тактичне положення, намагається розвинути наступ на населений пункт Лиман. Загарбники проводять підготовчі заходи для форсування річки Сіверський Донець.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог веде наступ на населений пункт Оріхове.

На Авдіївському напрямку, щоб захопити Мар’їнку та Очеретине, Росія здійснює інтенсивний вогневий вплив.

На Курахівському напрямку, за підтримки артилерії, окупанти ведуть наступ на напрямках Старомайорське – Велика Новосілка та Любимівка – Зелене Поле.

📍На Таврійському напрямку противник продовжує демонстраційні дії та маневри для введення в оману та недопущення перекидання наших військ на інші напрямки.

Окупанти продовжують використовувати аеродром Мелітополь для базування та польотів літаків штурмової авіації Су-25, ударних вертольотів Ка-52 та транспортно-бойових Мі-8.

📍На Південнобузькому напрямку угруповання противника основні зусилля зосереджує на напрямках Херсон – Миколаїв та Херсон – Кривий Ріг.

Ворог у результаті штурмових дій закріпився в районі населеного пункту Таврійське, намагається здійснювати вогневе ураження по позиціях наших військ у районах населених пунктів Олександрівка і Нова Зоря. У районах населених пунктів Станіслав та Молодецьке нарощує підрозділи реактивної та ствольної артилерії.

Щоб коригувати та оцінювати результати вогневого ураження ворог провів повітряну розвідку в районі населеного пункту Затока.