Росіяни знову обстріляли Харків: 1 людина загинула
Щонайменше одна людина загинула та двоє постраждали у результаті ворожих обстрілів Харкова вдень 28 квітня.
Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram
Пряма мова Синєгубова: "Знову мирні жителі Харківщини страждають від обстрілів окупантів! Півгодини тому (приблизно о 12:00 – ред.) росіяни ще завдали ударів по одному зі східних районів Харкова. 2 постраждалих, 1 людина, на жаль, загинула".
Деталі: За словами голови ОВА, у Харківському районі росіяни влучають по цивільній інфраструктурі, вулицях селищ, площах і навіть цвинтарях.
Внаслідок ударів в одному з населених пунктів району відбувся обвал будівлі. За попередніми даними, у людей, яких врятували з-під завалів, ушкодження незначні, госпіталізації вони не потребують.
Станом на 12:40 у Харківському районі 4 поранених та 1 загиблий. Інформація про постраждалих уточнюється.
Синєгубов закликав харків’ян не нехтувати сигналами тривоги і без необхідності не залишати укриття.
Передісторія:
- За минулу добу російські війська 11 разів обстріляли Харків із артилерії. Внаслідок російських обстрілів за добу в області 8 осіб поранені, 1 людина загинула.