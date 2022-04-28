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Росіяни знову обстріляли Харків: 1 людина загинула

Ірина БалачукЧетвер, 28 квітня 2022, 13:13
Знищені окупантами будівлі у Харкові. Фото з Telegram Синєгубова

Щонайменше одна людина загинула та двоє постраждали у результаті ворожих обстрілів Харкова вдень 28 квітня.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Знову мирні жителі Харківщини страждають від обстрілів окупантів! Півгодини тому (приблизно о 12:00 – ред.) росіяни ще завдали ударів по одному зі східних районів Харкова. 2 постраждалих, 1 людина, на жаль, загинула".

Деталі: За словами голови ОВА, у Харківському районі росіяни влучають по цивільній інфраструктурі, вулицях селищ, площах і навіть цвинтарях.

Внаслідок ударів в одному з населених пунктів району відбувся обвал будівлі. За попередніми даними, у людей, яких врятували з-під завалів, ушкодження незначні, госпіталізації вони не потребують.

Станом на 12:40 у Харківському районі 4 поранених та 1 загиблий. Інформація про постраждалих уточнюється.

Синєгубов закликав харків’ян не нехтувати сигналами тривоги і без необхідності не залишати укриття.

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Теми: ХарківХарківська областьвійна
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