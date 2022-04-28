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Россияне снова обстреляли Харьков: 1 человек погиб

Ирина БалачукЧетверг, 28 апреля 2022, 13:13
Уничтоженные оккупантами здания в Харькове. Фото из Telegram Синегубова

По меньшей мере один человек погиб и двое пострадали в результате вражеских обстрелов Харькова днем ​​28 апреля.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Снова мирные жители Харьковской области страдают от обстрелов оккупантов! Полчаса назад (около 12:00 – ред.) россияне еще нанесли удары по одному из восточных районов Харькова. 2 пострадавших, 1 человек, к сожалению, погиб".

Детали: По словам главы ОВА, в Харьковском районе россияне стреляют по гражданской инфраструктуре, улицам поселков, площадям и даже по кладбищам.

В результате ударов в одном из населенных пунктов района произошел обвал здания. По предварительным данным, у людей, которых спасли из-под завалов, повреждения незначительные, в госпитализации они не нуждаются.

По состоянию на 12:40 в Харьковском районе 4 раненых и 1 погибший. Информация о пострадавших уточняется.

Синегубов призвал харьковчан не пренебрегать сигналами тревоги и без необходимости не покидать укрытия.

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Темы: ХарьковХарьковская областьвойна
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