Россияне снова обстреляли Харьков: 1 человек погиб
По меньшей мере один человек погиб и двое пострадали в результате вражеских обстрелов Харькова днем 28 апреля.
Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram
Прямая речь Синегубова: "Снова мирные жители Харьковской области страдают от обстрелов оккупантов! Полчаса назад (около 12:00 – ред.) россияне еще нанесли удары по одному из восточных районов Харькова. 2 пострадавших, 1 человек, к сожалению, погиб".
Детали: По словам главы ОВА, в Харьковском районе россияне стреляют по гражданской инфраструктуре, улицам поселков, площадям и даже по кладбищам.
В результате ударов в одном из населенных пунктов района произошел обвал здания. По предварительным данным, у людей, которых спасли из-под завалов, повреждения незначительные, в госпитализации они не нуждаются.
По состоянию на 12:40 в Харьковском районе 4 раненых и 1 погибший. Информация о пострадавших уточняется.
Синегубов призвал харьковчан не пренебрегать сигналами тревоги и без необходимости не покидать укрытия.
Предыстория:
- За прошедшие сутки российские войска 11 раз обстреляли Харьков из артиллерии. В результате российских обстрелов за сутки в области 8 человек ранены, 1 человек погиб.