Через мост в Затоке, который обстреливали россияне, возобновили движение

Скорый фирменный поезд сообщением Измаил-Одесса "Южная Пальмира" возобновил свое курсирование с 28 апреля.

Источник: городской голова Измаила Андрей Абрамченко, которого цитирует местное издание "Измаил Сити"

Детали: Скорый фирменный поезд "Южная Пальмира" сообщением Измаил-Одесса из-за повреждений на мосту в районе Затоки временно не курсировал. Но с 28 апреля он снова начнет перевозить пассажиров.

Информацию подтвердили в Одесской железной дороге.

Прямая речь Абрамченко: "Поезд "Южная Пальмира" сегодня идет по ранее действующему расписанию: отправление из Одессы будет сегодня в 23:28, соответственно, завтра отправка в Одессу из Измаила в 7:00".

Напомним:

27 апреля в 6:45 произошел повторный ракетный обстрел Россией моста через Днестровский лиман в Одесской области, первая атака была совершена россиянами 26 апреля.

Глава Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что в результате действий российских войск мост через Днестровский лиман был разрушен.