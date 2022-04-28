Люди тікають з окупованих територій, у Новій Каховці вже бракує лікарів – мер 

У Новій Каховці, як і у всій Херсонській області, триває масовий виїзд мешканців у сусідні області та на території, де не проходять воєнні дії – починається дефіцит фахівців, зокрема, медичної та комунальної сфер.

Джерело :міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко, Новокаховська міська територіальна громада

Деталі: Коваленко повідомив, що виїзд людей призводить до суттєвого дефіциту професійних кадрів.

Першими забили на сполох керівники комунальних медичних закладів – Центральної міської лікарні Наталія Гончарова та Центру первинної медико-санітарної допомоги Олена Ходорковська. 27 квітня вони обговорили цю проблему з мером Нової Каховки.

Виїзд лікарів та фахівців середнього медичного персоналу з міста викликає велике навантаження на тих медичних працівників, які залишились. Сімейні лікарі приймають усіх, незалежно від укладених декларацій, а спеціалізованих лікарів-фахівців замінити немає ким.

Поки прийнято рішення підміняти або переводити на півтори ставки тих спеціалістів, які залишилися в місті,щоб не переривати лікування.

Дослівно: "Не менш тривожною є тенденція до відтоку керівників та фахівців інших комунальних підприємств. Наразі виїхали з міста два керівника-комунальника, яких замінили їхніми заступниками. Є надія, що це не позначиться на якості послуг для населення.

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З фахівцями державних служб та місцевого самоврядування, які виїхали з міста, розірвані трудові контракти, а ті, які лишились – працюють в дистанційному режимі.

Керівні органи місцевого самоврядування продовжують виконувати свої функціональні обов’язки".