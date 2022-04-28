Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Люди бегут с оккупированных территорий, в Новой Каховке уже не хватает врачей – мэр

Елена РощинаЧетверг, 28 апреля 2022, 14:04

В Новой Каховке, как и во всей Херсонской области, идет массовый выезд жителей в соседние области и на территории, где не проходят военные действия – начинается дефицит специалистов, в частности медицинской и коммунальной сфер.

Источник: городской глава Новой Каховки Владимир Коваленко, Новокаховская городская территориальная община

Детали: Коваленко сообщил, что выезд людей приводит к существенному дефициту профессиональных кадров.

Реклама:

Первыми забили тревогу руководители коммунальных медицинских учреждений – Центральной городской больницы Наталья Гончарова и Центра первичной медико-санитарной помощи Елена Ходорковская. 27 апреля они обсудили эту проблему с мэром Новой Каховки.

Выезд врачей и специалистов среднего медицинского персонала из города вызывает большую нагрузку на оставшихся медицинских работников. Семейные врачи принимают всех, независимо от заключенных деклараций, а специализированных врачей-специалистов заменить некем.

Пока принято решение подменять или переводить на полторы ставки тех специалистов, которые остались в городе, чтобы не прерывать лечение.

ВИДЕО ДНЯ

Дословно: "Не менее тревожная тенденция к оттоку руководителей и специалистов других коммунальных предприятий. В настоящее время выехали из города два руководителя-коммунальщика, которых заменили их заместителями. Есть надежда, что это не отразится на качестве услуг для населения.

Со специалистами государственных служб и местного самоуправления, выехавшими из города, разорваны трудовые контракты, а оставшиеся работают в дистанционном режиме.

Руководящие органы местного самоуправления продолжают выполнять свои функциональные обязанности".

Темы: Херсонская областьоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Херсонская область
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Бойцы ВСУ подняли украинский флаг на левом берегу Херсонщины 
Принудительная паспортизация: жителям Чаплинки оккупанты угрожают конфискацией недвижимости
Последние новости
16:39
інфографікаПосле начала большой войны украинцы стали больше верить, что страна на правильном пути
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
Все новости...
Реклама: