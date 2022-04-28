Люди бегут с оккупированных территорий, в Новой Каховке уже не хватает врачей – мэр

В Новой Каховке, как и во всей Херсонской области, идет массовый выезд жителей в соседние области и на территории, где не проходят военные действия – начинается дефицит специалистов, в частности медицинской и коммунальной сфер.

Источник: городской глава Новой Каховки Владимир Коваленко, Новокаховская городская территориальная община

Детали: Коваленко сообщил, что выезд людей приводит к существенному дефициту профессиональных кадров.

Первыми забили тревогу руководители коммунальных медицинских учреждений – Центральной городской больницы Наталья Гончарова и Центра первичной медико-санитарной помощи Елена Ходорковская. 27 апреля они обсудили эту проблему с мэром Новой Каховки.

Выезд врачей и специалистов среднего медицинского персонала из города вызывает большую нагрузку на оставшихся медицинских работников. Семейные врачи принимают всех, независимо от заключенных деклараций, а специализированных врачей-специалистов заменить некем.

Пока принято решение подменять или переводить на полторы ставки тех специалистов, которые остались в городе, чтобы не прерывать лечение.

Дословно: "Не менее тревожная тенденция к оттоку руководителей и специалистов других коммунальных предприятий. В настоящее время выехали из города два руководителя-коммунальщика, которых заменили их заместителями. Есть надежда, что это не отразится на качестве услуг для населения.

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Со специалистами государственных служб и местного самоуправления, выехавшими из города, разорваны трудовые контракты, а оставшиеся работают в дистанционном режиме.

Руководящие органы местного самоуправления продолжают выполнять свои функциональные обязанности".