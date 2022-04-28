У Харкові виявили склад танкових запчастин на $1,5 млн, які мали дістатись окупантам - СБУ

У Харкові Служба безпеки України викрила прихований склад танкових запчастин, які призначалися окупантам.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко

Деталі: У підпільному сховищі знаходилося 19 танкових двигунів, а також інші комплектуючі до бронетехніки. Сумарна вартість виявленого майна, за оцінкою спецслужби, – близько $1,5 млн.

Його достатньо для того, щоб відремонтувати половину танкового батальйону, зазначає Дехтяренко.

СБУ встановила, що нелегальну схованку облаштував 61-річний харків'янин. Зазначається, що чоловік вступив у змову із працівниками місцевих підприємств військово-промислового комплексу та організував викрадення і накопичення танкових двигунів марки 5ТДФА.

Пряма мова: "За інформацією СБУ, ці силові агрегати планувалося передати російсько-окупаційним військам у разі їх проникнення до Харкова. Двигунами цієї модифікації досі комплектуються російські танки Т-64.

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На українські танки аналогічної компоновки з початку двохтисячних років встановлюються суттєво модернізовані двигуни зі збільшеною потужністю і надійністю".

Додатково: Вказано, що за цим фактом слідчі СБУ уже розпочали кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Тривають слідчо-оперативні заходи для встановлення усього кола осіб, причетних до цього злочину. Щодо підозри викритому зловмиснику не повідомляється.

Що було раніше: На Харківщині СБУ викрила законспірований склад із боєприпасами та комплектуючими до військової техніки на $200 млн.