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В Харькове найден склад танковых запчастей на $1,5 млн, предназначенных оккупантам - СБУ

Валентина РоманенкоЧетверг, 28 апреля 2022, 14:09
В Харькове найден склад танковых запчастей на $1,5 млн, предназначенных оккупантам - СБУ
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В Харькове Служба безопасности Украины разоблачила скрытый склад танковых запчастей, которые предназначались оккупантам.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко

Детали: В подпольном хранилище находилось 19 танковых двигателей, а также другие комплектующие к бронетехнике. Суммарная стоимость выявленного имущества, по оценке спецслужбы – около $1,5 млн.

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Его достаточно, чтобы отремонтировать половину танкового батальона, отмечает Дехтяренко.

СБУ установила, что нелегальный тайник обустроил 61-летний харьковчанин. Отмечается, что мужчина вступил в сговор с работниками местных предприятий военно-промышленного комплекса и организовал кражу и накопление танковых двигателей марки 5ТДФА.

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Прямая речь: По информации СБУ, эти силовые агрегаты планировалось передать российско-оккупационным войскам в случае их проникновения в Харьков. Двигателями этой модификации до сих пор комплектуются российские танки Т-64. На украинские танки аналогичной компоновки с начала 2000-х годов устанавливаются существенно модернизированные двигатели с увеличенной мощностью и надежностью".

Дополнительно: Указано, что по этому факту следователи СБУ уже начали уголовное производство по статье Уголовного кодекса государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Продолжаются следственно-оперативные меры по установлению всего круга лиц, причастных к этому преступлению. Относительно подозрения разоблаченному злоумышленнику не сообщается.

Что было ранее: В Харьковской области СБУ разоблачила законспирированный склад с боеприпасами и комплектующими к военной технике на $200 млн.

Темы: СБУвойнаХарьков
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