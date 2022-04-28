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Росіяни обстріляли з гранатомета прикордонників на Чернігівщині

Валентина РоманенкоЧетвер, 28 квітня 2022, 16:30

Російські війська обстріляли українську територію біля пункту пропуску "Сеньківка".

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Прикордонники Чернігівського загону зафіксували обстріл з території Росії в районі українського пункту пропуску "Сеньківка".

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Ворог здійснив близько 15 пострілів з автоматичного гранатомета.

Військовослужбовці Держприкордонслужби внаслідок обстрілу не постраждали.

Прикордонники додатково наголошують: згідно з рішенням уряду з 28 лютого всі пункти пропуску на кордоні з РФ, Білоруссю та на придністровському сегменті українсько-молдовського кордону – закриті.

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Що передувало: В рамках відновлення контролю над державним кордоном в межах Київської, Чернігівської та Сумської областей, звідки захисники України вигнали окупантів, прикордонники вийшли на всі ділянки.

Водночас через продовження російської агресії, класичної охорони кордону не відбувається, адже залишається небезпека мінування, роботи диверсійно-розвідувальних груп та обстрілів із суміжної території.

Теми: Чернігівська областьвійнаПрикордонна служба
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