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Росіяни обстріляли з гранатомета прикордонників на Чернігівщині

Валентина РоманенкоЧетвер, 28 квітня 2022, 16:30

Російські війська обстріляли українську територію біля пункту пропуску "Сеньківка".

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Прикордонники Чернігівського загону зафіксували обстріл з території Росії в районі українського пункту пропуску "Сеньківка".

Ворог здійснив близько 15 пострілів з автоматичного гранатомета.

Військовослужбовці Держприкордонслужби внаслідок обстрілу не постраждали.

Прикордонники додатково наголошують: згідно з рішенням уряду з 28 лютого всі пункти пропуску на кордоні з РФ, Білоруссю та на придністровському сегменті українсько-молдовського кордону – закриті.

Що передувало: В рамках відновлення контролю над державним кордоном в межах Київської, Чернігівської та Сумської областей, звідки захисники України вигнали окупантів, прикордонники вийшли на всі ділянки.

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Водночас через продовження російської агресії, класичної охорони кордону не відбувається, адже залишається небезпека мінування, роботи диверсійно-розвідувальних груп та обстрілів із суміжної території.

Теми: Чернігівська областьвійнаПрикордонна служба
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