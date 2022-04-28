Россияне обстреляли из гранатомета пограничников в Черниговской области
Российские войска обстреляли украинскую территорию возле пункта пропуска "Сеньковка".
Источник: Государственная пограничная служба
Детали: Пограничники Черниговского отряда зафиксировали обстрел с территории России в районе украинского пункта пропуска "Сеньковка".
Враг произвел около 15 выстрелов из автоматического гранатомета.
Военнослужащие Госпогранслужбы в результате обстрела не пострадали.
Пограничники дополнительно подчеркивают: согласно решению правительства с 28 февраля все пункты пропуска на границе с РФ, Беларусью и на приднестровском сегменте украинско-молдавской границы закрыты.
Что предшествовало: В рамках возобновления контроля над государственной границей в пределах Киевской, Черниговской и Сумской областей, откуда защитники Украины выгнали оккупантов, пограничники вышли на все участки.
В то же время из-за продолжения российской агрессии, классической охраны границы не происходит, ведь остается опасность минирования, работы диверсионно-разведывательных групп и обстрелов сопредельной территории.