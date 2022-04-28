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Россияне обстреляли из гранатомета пограничников в Черниговской области

Валентина РоманенкоЧетверг, 28 апреля 2022, 16:30

Российские войска обстреляли украинскую территорию возле пункта пропуска "Сеньковка".

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Пограничники Черниговского отряда зафиксировали обстрел с территории России в районе украинского пункта пропуска "Сеньковка".

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Враг произвел около 15 выстрелов из автоматического гранатомета.

Военнослужащие Госпогранслужбы в результате обстрела не пострадали.

Пограничники дополнительно подчеркивают: согласно решению правительства с 28 февраля все пункты пропуска на границе с РФ, Беларусью и на приднестровском сегменте украинско-молдавской границы закрыты.

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Что предшествовало: В рамках возобновления контроля над государственной границей в пределах Киевской, Черниговской и Сумской областей, откуда защитники Украины выгнали оккупантов, пограничники вышли на все участки.

В то же время из-за продолжения российской агрессии, классической охраны границы не происходит, ведь остается опасность минирования, работы диверсионно-разведывательных групп и обстрелов сопредельной территории.

Темы: Черниговская областьвойнаПограничная служба
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