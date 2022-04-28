Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Із Маріуполя окупанти депортували до РФ більше 30 тисяч осіб – голова ОВА

Катерина ТищенкоЧетвер, 28 квітня 2022, 17:12
Із Маріуполя окупанти депортували до РФ більше 30 тисяч осіб – голова ОВА
Павло Кириленко, фото медіацентру "Україна"

Більше 30 тисяч маріупольців окупанти примусово депортували до Росії.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко під час брифінгу в Медіацентрі "Україна"

Деталі: Кириленко зазначив, що окупанти не отримують підтримку від населення, а відтак вдаються до хитрощів: під приводом евакуації людей на підконтрольні Україні території везуть їх у фільтраційні табори.

Реклама:

"Вони вивозять до своїх так званих фільтраційних таборів, які розміщені поблизу Маріуполя. Це, наприклад, населені пункти вздовж узбережжя Азовського моря. Вивозячи туди людей, вони їх розділяють на жінок із дітьми та чоловіків. Ділять по вікових критеріях. І після цього відбирають документи, які посвідчують, що вони є громадянами України" — пояснив Кириленко.

Очільник Донецької обласної військової адміністрації також додав, що окупанти роздають маріупольцям розроблені за власними зразками довідки і  після цього примусово вивозять на територію так званої "ДНР", або ж до Росії.

Кириленко також повідомив, що на сьогодні немає жодного населеного пункту на Донеччині, який не обстрілює ворог, однак росіяни не досягли стратегічних успіхів.

ВІДЕО ДНЯ

85% будівель у Волноваському районі Донеччини зруйновані або пошкоджені, 50% – вже не підлягають відновленню.

Також, за його словами, обстріли не вщухають по населених пунктах Мар’їнка, Красногорівка, Світлодарськ. Ракетних ударів зазнають великі міста області – зокрема, Краматорськ, Слов’янськ та Покровськ.

Водночас, за словами очільника області, ворог не досяг на Донеччині жодних тактичних чи стратегічних успіхів та не може перейти лінію укріплень ЗСУ.

За словами Кириленка, 370 тисяч людей залишаються на підконтрольній Україні частині Донеччини, без урахування мешканців Маріуполя. До 24 лютого цього року в області постійно жили 1 мільйон 670 тисяч людей.

Голова ОВА наголосив, що місцева влада наполегливо просить мешканців евакуюватися.

Що передувало: У Росії заявили, що "евакуювали" на свою територію понад мільйон людей, у тому числі 183 тисяч дітей, "із небезпечних районів України" та ОРДЛО з початку війни.

Теми: МаріупольДонецька областьдепортація Росія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Маріуполь
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Андрющенко: У Маріуполі спрацювала ППО
Окупанти планують завезти в захоплений Маріуполь 300 тисяч росіян – ЦНС
Останні новини
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
Усі новини...
Реклама: