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Из Мариуполя оккупанты депортировали в РФ более 30 тысяч человек – глава ОВА

Катерина ТищенкоЧетверг, 28 апреля 2022, 17:12
Павел Кириленко, фото медиацентра "Украина"

Более 30 тысяч мариупольцев оккупанты принудительно депортировали в Россию.

Источник: председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко во время брифинга в Медиацентре "Украина"

Детали: Кириленко отметил, что оккупанты не получают поддержку от населения, а потому прибегают к уловкам: под предлогом эвакуации людей на подконтрольные Украине территории везут их в фильтрационные лагеря.

"Они вывозят в свои так называемые фильтрационные лагеря, которые расположены вблизи Мариуполя. Это, например, населенные пункты вдоль побережья Азовского моря. Вывозя туда людей, они разделяют их на женщин с детьми и мужчин. Делят по возрастным критериям. И после этого отбирают документы, удостоверяющие, что они граждане Украины", — пояснил Кириленко.

Глава Донецкой областной военной администрации также добавил, что оккупанты раздают мариупольцам разработанные по собственным образцам справки и после этого принудительно вывозят на территорию так называемой "ДНР", или же в Россию.

Кириленко также сообщил, что на сегодняшний день нет ни одного населенного пункта в Донецкой области, который не обстреливает враг, однако россияне не добились стратегических успехов.

85% зданий в Волновахском районе Донбасса разрушены или повреждены, 50% - уже не подлежат восстановлению.

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Также, по его словам, обстрелы не утихают по населенным пунктам Марьинка, Красногоровка, Светлодарск. Ракетным ударам подвергаются крупные города области – в частности, Краматорск, Славянск и Покровск.

В то же время, по словам главы области, враг не добился в Донецкой области никаких тактических или стратегических успехов и не может перейти линию укреплений ВСУ.

По словам Кириленко, 370 тысяч человек остаются на подконтрольной Украине части Донецкой области без учета жителей Мариуполя. До 24 февраля этого года в области постоянно проживало 1 миллион 670 тысяч человек.

Глава ОВА подчеркнул, что местные власти настойчиво просят жителей эвакуироваться.

Что предшествовало: В России заявили, что "эвакуировали" на свою территорию более миллиона человек, в том числе 183 тысячи детей, "из опасных районов Украины" и ОРДЛО с начала войны.

Темы: МариупольДонецкая областьдепортация Росcия
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