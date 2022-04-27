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У Росії заявили, що вивезли з України вже понад мільйон людей

Катерина ТищенкоСереда, 27 квітня 2022, 22:48
У Росії заявили, що вивезли з України вже понад мільйон людей
вивезені українці в Росії, фото rg.ru

У Росії заявляють, що "евакуювали" на свою територію понад мільйон людей, у тому числі 183 тисяч дітей, "із небезпечних районів України" та ОРДЛО з початку війни.

Джерело: начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізінцев, повідомляє РИА Новости

Пряма мова: "Незважаючи на перешкоди, що створюються Києвом, за минулу добу, без участі української влади, з небезпечних районів України, Донецької та Луганської народних республік на територію Російської Федерації евакуйовано 16 480 осіб, з них – 3 354 дитини, а всього з початку спеціальної військової операції – вже 1002429 осіб, з яких 183 168 дітей".

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Деталі: Мізинцев також стверджує, що понад 2,75 мільйона іноземців та українців попросили евакуювати їх до Росії, до так званих "ДНР" та "ЛНР", а також на підконтрольні російським окупантам території Запорізької, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей України.

"Загалом у базі даних 2 753 625 таких звернень із 2132 населених пунктів України", - сказав Мізинцев.

За його словами, у суб'єктах РФ працюють понад 9,5 тисячі повністю обладнаних пунктів тимчасового розміщення.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Українська влада неодноразово повідомляла про факти примусової депортації українців, у тому числі дітей без батьків, до Росії - зокрема, з Маріуполя та Ізюма

Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони дав поради українцям, яких намагаються депортувати до РФ або на непідконтрольну владі територію. 

Теми: Росіядепортація війна
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