ДБР вилучило понад $192 тисячі з банківської скриньки екснардепа з когорти Януковича

Працівники Державного бюро розслідувань вилучили з банківської скриньки 192 тисяч 400 доларів необґрунтованих активів колишнього народного депутата, наближеного до сім’ї експрезидента Януковича Миколу Янковського.

Джерело: ДБР, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно: "Згідно з даними Бюро, помічник ексдепутата акумулював у банківській скриньці частину коштів, що мають сумнівні та непідтверджені джерела походження. У результаті обшуку було вилучено 192 тисяч 400 доларів США. Кошти можуть бути пов’язані із російським капіталом та використовуватись для фінансування агресії".

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Деталі: ДБР не називає ім'я екснардепа, за даними джерела УП, йдеться про 77-річного Миколу Янковського, який був депутатом Верховної Ради кількох скликань (5 і 6-го – від "Партії регіонів"). Раніше ДБР вже наклало арешт на 200 млн грн цього колишнього нардепа, які знаходились на банківських рахунках, відкритих в українських банках.

За даними бюро, колишній регіонал спільно з оточенням експрезидента-втікача "відмивав" та легалізовував за кордоном доходи, отримані від оборудок на концерні "Стирол" на Донеччині.

Як повідомлялось, після створення Росією терористичної організації "ДНР", зловмисник зберіг фактичний контроль над фармацевтичним виробництвом. Він зареєстрував компанію в тимчасово окупованій Горлівці, мером якої став його колишній охоронець.

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Здійснюючи господарську діяльність, він співпрацював з окупаційною адміністрацією держави-агресора на шкоду національній безпеці України.

Сплачуючи податки та наповнюючи бюджет псевдореспубліки, екснардеп фактично надавав фінансову допомогу незаконним збройним формуванням, які контролюються РФ, в умовах ведення бойових дій проти України, зазначали в ОГП, що здійснює процесуальне керівництво..

Триває досудове слідство.

За даними джерела УП, справа є фактовою, сам екснардеп перебуває за межами України.