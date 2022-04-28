ГБР изъяло более $192 тысячи из банковской ячейки экс-нардепа из когорты Януковича

Сотрудники Государственного бюро расследований изъяли из банковской ячейки 192 тысячи 400 долларов необоснованных активов бывшего народного депутата, приближенного к семье экс-президента Януковича Николая Янковского.

Источник: ГБР, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно: "По данным Бюро, помощник экс-депутата аккумулировал в банковской ячейке часть средств, имеющих сомнительные и неподтвержденные источники происхождения. В результате обыска было изъято 192 тысяч 400 долларов США. Средства могут быть связаны с российским капиталом и использоваться для финансирования агрессии".

Детали: ГБР не называет имя экс-нардепа, по данным источника УП, речь идет о 77-летнем Николае Янковском, который был депутатом Верховной Рады нескольких созывов (5 и 6 – от "Партии регионов"). Ранее ГБР уже наложило арест на 200 млн грн этого бывшего нардепа, находившихся на банковских счетах, открытых в украинских банках.

По данным бюро, бывший регионал совместно с окружением беглого экс-президента "отмывал" и легализовывал за рубежом доходы, полученные от сделок на концерне "Стирол" в Донецкой области.

Как сообщалось, по данным следствия, после создания Россией террористической организации "ДНР" злоумышленник сохранил фактический контроль над фармацевтическим производством. Он зарегистрировал компанию во временно оккупированной Горловке, "мэром" которой стал его бывший охранник.

Осуществляя хозяйственную деятельность, он сотрудничал с оккупационной администрацией государства-агрессора в ущерб национальной безопасности Украины.

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Уплачивая налоги и наполняя бюджет псевдореспублики, экс-нардеп фактически оказывал финансовую помощь контролируемым РФ незаконным вооруженным формированиям в условиях ведения боевых действий против Украины, отмечали в ОГП, который осуществляет процессуальное руководство.

Продолжается досудебное следствие.

По данным источника УП, дело фактовое, сам экс-нардеп находится за пределами Украины.