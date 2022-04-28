Росія атакувала центр Києва: влучили в об'єкт і будинок, є постраждалі

У Шевченківському районі Києва, що в центрі міста, після 20 години ворожі ракети влучили в об'єкт і житловий будинок поруч, є постраждалі.

Джерело: джерела УП, мер Києва Віталій Кличко у Telegram, речниця ДСНС Світлана Водолага у коментарі Hromadske, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter

фото УП

Деталі: Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання у Шевченківському районі.

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Дослівно Кличко: "Ввечері ворог обстріляв Київ. Два влучання в Шевченківському районі.

Всі служби на місці. Інформація про постраждалих уточнюється".

Більше деталей: Пізніше Кличко уточнив, що відбулося влучання в нижні поверхи житлового будинку. Госпіталізовано трьох постраждалих.

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Рятувальники обстежують також розташовані поруч будинки, виводять людей.

Оновлено: Пізніше у ДСНС повідомили про 10 постраждалих внаслідок влучення ракети в житловий будинок.

Речниця ДСНС Світлана Водолага повідомила Hromadske, що ракета влучила в об'єкт та житловий сектор.

"Два влучання. Один об'єкт, один житловий сектор біля об'єкта. Влучання було у перші поверхи, а на верхніх є люди", — розповіла речниця.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що ракетні удари по центру столиці сталися під час офіційного візиту генерального секретаря ООН Антоніу Гуттереша.

Дослівно Подоляк: "Ще позавчора Антоніу Гуттереш сидів за довгим столом в Кремлі, а сьогодні в кілометрі від нього лунають вибухи. Листівка з Москви? Нагадайте, чому Росія досі займає крісло в Раді безпеки ООН?".

Що передувало: Як відомо, в даний час у столиці перебуває генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Зокрема, у четвер він відвідав Бородянку.