Россия атаковала центр Киева: попали в объект и дом, есть пострадавшие

В Шевченковском районе Киева в центре города после 20 часов вражеские ракеты попали в объект и жилой дом рядом, есть пострадавшие.

Источник: источники УП, мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага в комментарии Hromadske, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter

фото УП

Детали: Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании в Шевченковском районе.

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Дословно Кличко: "Вечером враг обстрелял Киев. Два попадания в Шевченковском районе.

Все службы на месте. Информация о пострадавших уточняется".

Больше деталей: Позже Кличко уточнил, что произошло попадание в нижние этажи жилого дома. Госпитализированы трое пострадавших.

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Спасатели обследуют также расположенные рядом дома, выводят людей.

Обновлено: Позднее в ГСЧС сообщили о 10 пострадавших в результате попадания ракеты в жилой дом.

Пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага сообщила Hromadske, что произошло попадание в объект и жилой сектор.

"Два попадания. Один объект, один жилой сектор возле объекта. Попадание было в первые этажи, а на верхних есть люди", — рассказала она.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что ракетные удары по центру столицы произошли во время официального визита генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша.

Дословно Подоляк: "Еще позавчера Антониу Гуттереш сидел за длинным столом в Кремле, а сегодня в километре от него раздаются взрывы. Открытка из Москвы? Напомните, почему Россия до сих пор занимает кресло в Совбезе ООН?".

Что предшествовало: Как известно, в настоящее время в столице находится генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. В частности, в четверг он посетил Бородянку.