Київ: внаслідок влучення ракети в будинок постраждало 10 осіб

Внаслідок влучення російської ракети в житловий будинок у Шевченківському районі Києва постраждало 10 людей.

Джерело: радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у коментарі журналістам на місці події, ДСНС

Всі фото Ольги Кириленко, УП

Дослівно ДСНС: "28 квітня о 20:13 до ДСНС у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу в Шевченківському районі столиці. Внаслідок ворожого обстрілу, сталося загоряння у 25-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 1 та 2 поверхів.

О 21:25 пожежу ліквідовано на загальній площі 100 кв. м. На місці проводяться пошуково-рятувальні роботи.

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За попередніми даними, врятовано 5 осіб, постраждали – 10. Інформація уточнюється".

Деталі: Раніше радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив про 6 постраждалих.

За його словами, російська ракета вилетіла з району Чорного моря – "скоріш за все, з території українського Криму".

Що передувало: У Шевченківському районі Києва, що в центрі міста, після 20 години ворожі ракети влучили в об'єкт і житловий будинок поруч, досі було відомо про трьох постраждалих.