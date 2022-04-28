Фастів на Київщині теж атакували ракетами

У Фастівській громаді Київській області російські ракети потрапити по інфраструктурних об'єктах.

Джерело: речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан у коментарі Hromadske, джерела УП, голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк у Telegram

Пряма мова Рубан: "У Київській області було потрапляння по інфраструктурних об'єктах. Наразі там працюють рятувальники".

Деталі: За даними УП, окупанти здійснили три удари по одному з транспортних вузлів області.

Пізніше голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив, що удари було нанесено по території Фастівської громади.

Дослівно Павлюк: "По території Фастівської громади російські загарбники нанесли ракетний удар. Всі служби вже працюють на місці".

Що передувало: У четвер увечері ворожі ракети влучили в об'єкт та житловий сектор у Шевченківському районі Києва.