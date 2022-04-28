Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Фастів на Київщині теж атакували ракетами

Катерина ТищенкоЧетвер, 28 квітня 2022, 21:13
Фастів на Київщині теж атакували ракетами
ілюстративне фото Getty Images

У Фастівській громаді Київській області російські ракети потрапити по інфраструктурних об'єктах.

Джерело: речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан у коментарі Hromadske, джерела УП, голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк у Telegram

Пряма мова Рубан: "У Київській області було потрапляння по інфраструктурних об'єктах. Наразі там працюють рятувальники".

Реклама:

Деталі: За даними УП, окупанти здійснили три удари по одному з транспортних вузлів області.

Пізніше голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив, що удари було нанесено по території Фастівської громади.

Дослівно Павлюк: "По території Фастівської громади російські загарбники нанесли ракетний удар. Всі служби вже працюють на місці".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У четвер увечері ворожі ракети влучили в об'єкт та житловий сектор у Шевченківському районі Києва. 

Теми: Київська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Київська область
Уламки на кладовищі, пожежі й руйнування: наслідки атаки на Київщині
У Києві та області працювала ППО
На Київщині голова ВЛК виписувала "липові" довідки ухилянтам за 10 тисяч доларів
Останні новини
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
Усі новини...
Реклама: