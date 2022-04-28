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Фастов в Киевской области тоже атаковали ракетами

Катерина ТищенкоЧетверг, 28 апреля 2022, 21:13
иллюстративное фото Getty Images

В Фастовской общине Киевской области российские ракеты попали по инфраструктурным объектам.

Источник: пресс-секретарь ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан в комментарии Hromadske, источники УП, глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в Telegram

Прямая речь Рубан: "В Киевской области было попадание по инфраструктурным объектам. Сейчас там работают спасатели".

Детали: По данным УП, оккупанты совершили три удара по одному из транспортных узлов области.

Позже глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк сообщил, что удары были нанесены по территории Фастовской общины.

Дословно Павлюк: "По территории Фастовской общины российские захватчики нанесли ракетный удар. Все службы уже работают на месте".

Что предшествовало: В четверг вечером вражеские ракеты попали в объект и жилищный сектор в Шевченковском районе Киева.

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Темы: Киевская областьвойна
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