Киев: в результате попадания ракеты в дом пострадали 10 человек

В результате попадания российской ракеты в жилой дом в Шевченковском районе Киева пострадали 10 человек.

Источник: советник министра внутренних дел Антон Геращенко в комментарии журналистам на месте происшествия, ГСЧС

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все фото Ольги Кириленко, УП

Дословно ГСЧС: "28 апреля в 20:13 в ГСЧС в г. Киеве поступило сообщение о пожаре в Шевченковском районе столицы. В результате вражеских обстрелов произошло возгорание в 25-этажном жилом доме с частичным разрушением 1 и 2 этажей.

В 21:25 пожар ликвидирован на общей площади 100 кв. м. На месте производятся поисково-спасательные работы.

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По предварительным данным, спасены 5 человек, пострадали – 10. Информация уточняется".

Детали: Ранее советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о шести пострадавших.

По его словам, российская ракета вылетела с района Черного моря – "скорее всего, с территории украинского Крыма".

Что предшествовало: В Шевченковском районе Киева в центре города, после 20 часов вражеские ракеты попали в объект и жилой дом рядом, до сих пор было известно о трех пострадавших.