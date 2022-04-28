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Після всіх звірств армії РФ війну з Україною підтримують 74% росіян

Альона Мазуренко Четвер, 28 квітня 2022, 22:19
Після всіх звірств армії РФ війну з Україною підтримують 74% росіян
фото: getty images

Станом на кінець квітня 2022 року військові дії Росії, яка напала на Україну, підтримують 74% росіян.

Джерело: опитування "Левада-центру" в РФ, проведене 21-27 квітня

Деталі: За результатами опитування, станом на кінець квітня, через 2 місяці війни з Україною, 74% росіян підтримують напад Росії на Україну та дії російських окупаційних військ.

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При цьому не підтримують дії РФ 19% респондентів.

Водночас, 39% представників країни-агресора заявили, що не слідкують за війною в Україні.

 

Переважно росіяни відповіли, що їх "турбує" війна в Україні. Про це заявили 82% респондентів. При цьому 6% росіян розповіли, що бояться "нацистів", 5% переживають, що війна може перекинутись на територію РФ, 4% сказали, що їх бентежать санкції. 

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68% росіян вважають, що війна з Україною триває успішно і все йде "за планом" (27%).

Крім того, 73% росіян впевненні у своїй перемозі, а 57% опитаних провину за загибель людей та відповідальність за руйнування українських міст перекладають на НАТО та США.

Опитування Левада-центру провели 21 - 27 квітня серед 1616 росіян віком від 18 років.

Дослідження проводилося вдома у респондента методом особистого інтерв'ю.

Похибка не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%, 2,9% для показників, близьких до 25%/75%, 2,0% для показників, близьких до 10%/90%, 1,5% для показників, близьких до 5%/95%.

Теми: опитуванняРосіявійнаУкраїна
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