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После всех зверств армии РФ войну с Украиной поддерживают 74% россиян

Мазуренко Алена Четверг, 28 апреля 2022, 22:19
фото: getty images

По состоянию на конец апреля 2022 года военные действия РФ, которая напала на Украину, поддерживают 74% россиян. 

Источник: опрос "Левада-центра" в РФ, проведенный 21-27 апреля

Детали: По состоянию на апрель, спустя 2 месяца войны с Украиной, 74% россиян поддерживают нападение России на Украину и действия российских оккупационных войск. 

При этом не поддерживают действия РФ 19% респондентов. 

В то же время 39% представителей страны-агрессора заявили, что не следят за войной в Украине.

 

Преимущественно россияне ответили, что их "беспокоит" война в Украине. Об этом заявило 82% респондентов. При этом 6% россиян рассказали, что боятся "нацистов", 5% переживают, что война может перекинуться на территорию РФ, 4% сказали, что их смущают санкции.

68% россиян считают, что война с Украиной идет успешно и все идет "по плану" (27%).

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Кроме того, 73% россиян уверены в своей победе, а 57% опрошенных вину за гибель людей и ответственность за разрушение украинских городов перекладывают на НАТО и США.

Опрос Левада-центра провели 21 – 27 апреля среди 1616 россиян в возрасте от 18 лет.

Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.

Погрешность не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%, 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%, 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%, 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.

Темы: опросРосcиявойнаУкраина
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