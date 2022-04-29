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На Донбасі ЗСУ відбили 9 атак і знищили 20 одиниць ворожої техніки

Ольга Глущенко П'ятниця, 29 квітня 2022, 00:14
На Донбасі ЗСУ відбили 9 атак і знищили 20 одиниць ворожої техніки
український військовий, фото: штаб ООС

За добу 28 квітня військові угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 9 атак ворога і знищили російську техніку.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема українські захисники знищили 6 танків, одну артилерійську систему, 12 одиниць броньованої техніки, один автомобіль та одну зенітну установку.

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Підрозділи протиповітряної оборони в небі над українським Донбасом збили один літак, одну крилату ракету та 5 безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо: Українські захисники в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" знищили 42 окупантів, 3 танки, 2 БМП. 

Теми: ООСЗбройні силиДонбасвійна
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