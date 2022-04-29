На Донбассе ВСУ отбили 9 атак и уничтожили 20 единиц вражеской техники

За сутки 28 апреля военные группировки Объединенных сил успешно отбили 9 атак врага и уничтожили российскую технику.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, украинские защитники уничтожили 6 танков, одну артиллерийскую систему, 12 единиц бронированной техники, один автомобиль и одну зенитную установку.

Подразделения противовоздушной обороны в небе над украинским Донбассом сбили один самолет, одну крылатую ракету и пять беспилотных летательных аппаратов.

Напомним: Украинские защитники в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" уничтожили 42 оккупантов, 3 танка, 2 БМП.