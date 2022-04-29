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Статки Цукерберга зросли на $11 мільярдів за день – Bloomberg

Ольга Глущенко П'ятниця, 29 квітня 2022, 00:46
Статки Цукерберга зросли на $11 мільярдів за день – Bloomberg
Цукерберг, фото: Getty Images

У четвер акції Meta Platforms Inc. підвищилися на понад 17%, у результаті чого статки Марка Цукерберга зросли на 11 мільярдів доларів.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Акції Meta Platforms Inc. зросли на 17,6% у четвер після того, як компанія повідомила, що її соціальна мережа Facebook додала більше користувачів, ніж прогнозувалося в першому кварталі.

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За даними Bloomberg Billionaires Index, це збільшило на 11 мільярдів доларів статки засновника Facebook Марка Цукерберга, що є найбільшим одноденним зростанням прибутків, яке він коли-небудь отримував.

Нещодавнє зростання кількості користувачів Facebook є різким поворотом для Meta, яка повідомила про перше в історії зниження кількості користувачів платформи за останні три місяці 2021 року.

Незважаючи на те, що акції Meta у четвер зросли, вони залишаються на 39% нижчими за рік.

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Теми: facebookЦукерберг
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