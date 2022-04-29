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Состояние Цукерберга выросло на $11 миллиардов за день – Bloomberg

Ольга ГлущенкоПятница, 29 апреля 2022, 00:46
Состояние Цукерберга выросло на $11 миллиардов за день – Bloomberg
Цукерберг, фото: Getty Images

В четверг акции Meta Platforms Inc. повысились более чем на 17%, в результате чего состояние Марка Цукерберга выросло на 11 миллиардов долларов.

Источник: Bloomberg

Детали: Акции Meta Platforms Inc. выросли на 17,6% в четверг после того, как компания сообщила, что ее социальная сеть Facebook прибавила больше пользователей, чем прогнозировалось в первом квартале.

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По данным Bloomberg Billionaires Index, это увеличило на 11 миллиардов долларов состояние основателя Facebook Марка Цукерберга, являющегося крупнейшим однодневным ростом доходов, который он когда-либо получал.

Недавний рост числа пользователей Facebook является резким поворотом для Meta, сообщившей о первом в истории снижении количества пользователей платформы за последние три месяца 2021 года.

Несмотря на то, что акции Meta в четверг выросли, они остаются на 39% ниже за год.

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Темы: facebookЦукерберг
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