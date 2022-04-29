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Байден відповів на газовий шантаж Росії

Ольга Глущенко П'ятниця, 29 квітня 2022, 04:48
ДЖО БАЙДЕН, фото: GETTY IMAGES

Президент Джо Байден заявив, що Штати не дозволять Росії уникнути наслідків за агресію, використовуючи нафту і газ.

Джерело: Twitter Байдена

Пряма мова: "Вчора Росія пригрозила двом нашим союзникам припиненням постачання енергоносіїв.

Скажу чітко: ми не дозволимо Росії залякуваннями чи шантажем уникнути санкцій. І ми не дозволимо їй використовувати свою нафту, щоб уникнути наслідків за агресію.

Ми працюємо з іншими країнами, такими як Південна Корея, Японія та Катар, які підтримують наші зусилля, щоб допомогти європейським союзникам, яким Росія погрожує газовим шантажем, задовольнити свої потреби в енергоносіях іншими способами.

Це ще одне нагадування про те, що Європа і світ повинні переходити на чисту енергію — і США роблять це зараз.

Минулого року ми розгорнули більше сонячних, вітрових та акумуляторних електростанцій, ніж будь-коли за всю історію — цього достатньо, щоб забезпечити електроенергією 56 мільйонів будинків".

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Теми: БайденСШАРосіягаз
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