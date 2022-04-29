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Байден ответил на газовый шантаж России

Ольга ГлущенкоПятница, 29 апреля 2022, 04:48
ДЖО БАЙДЕН, фото: GETTY IMAGES

Президент Джо Байден заявил, что Штаты не позволят России избежать последствий агрессии, используя нефть и газ.

Источник: Twitter Байдена

Прямая речь: "Вчера Россия пригрозила двум нашим союзникам прекращением поставки энергоносителей.

Скажу ясно: мы не позволим России запугиваниями или шантажом избежать санкций. И мы не позволим ей использовать свою нефть во избежание последствий за агрессию.

Мы работаем с другими странами, такими как Южная Корея, Япония и Катар, которые поддерживают наши усилия, чтобы помочь европейским союзникам, которым Россия угрожает газовым шантажом, удовлетворить свои потребности в энергоносителях другими способами.

Это еще одно напоминание о том, что Европа и мир должны переходить на чистую энергию, и США делают это сейчас.

В прошлом году мы развернули больше солнечных, ветровых и аккумуляторных электростанций, чем когда-либо за всю историю — этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией 56 миллионов домов".

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Темы: БайденСШАРосcиягаз
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