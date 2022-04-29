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На Запоріжжі загарбники прикриваються цивільними і нав’язують "рубльову зону"

Ольга Глущенко П'ятниця, 29 квітня 2022, 05:14
На Запоріжжі загарбники прикриваються цивільними і нав’язують рубльову зону
наслідки обстрілів у Гуляйполі, фото: Запорізька ОДА

Росіяни продовжують вести обстріли міст Запорізької області, використовують цивільних українців як живий щит і змушують вводити "рубльову зону".

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація у Телеграм

Деталі: Зі слів мешканців Василівки, у місті значно збільшилася кількість російських військових. Вони розміщуються у житлових кварталах, аби ховатися за цивільними та використовувати їх як за живий щит.

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Також відомо, що окупанти роздають гуманітарну допомогу та медикаменти лише тим, хто їх підтримує та сприяє їхній злочинній діяльності. Багато жителів співпрацювати з росіянами відмовляються.

Ситуація в Пологівському районі залишається напруженою. Через терористичні дії окупаційних військ кількість руйнувань збільшується щодня.

Під обстрілами знаходяться Оріхів та Гуляйполе, а також населені пункти навколо.

ВІДЕО ДНЯ

У селах Ботієве та Строганівка Мелітопольського району окупаційна комендатура вимагає від підприємців відкривати магазини, кафе, місця відпочинку та дозвілля.

Однією з умов безпечної роботи є відсутність на полицях магазинів товарів українського виробництва. Натомість українських підприємців активно агітують торгувати товарами з Криму та вводити "рубльову зону".

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом авіаудару по Запоріжжю.

Збройні сили РФ застосували ракету класу Х-55 "повітря-земля" по приватному сектору міста. Внаслідок ворожої атаки зруйновані житлові будинки. За попередніми даними, 5 людей травмовано, серед них 11-річний хлопчик.

Теми: Запорізька областьвійна
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