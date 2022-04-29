На Запоріжжі загарбники прикриваються цивільними і нав’язують "рубльову зону"

Росіяни продовжують вести обстріли міст Запорізької області, використовують цивільних українців як живий щит і змушують вводити "рубльову зону".

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація у Телеграм

Деталі: Зі слів мешканців Василівки, у місті значно збільшилася кількість російських військових. Вони розміщуються у житлових кварталах, аби ховатися за цивільними та використовувати їх як за живий щит.

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Також відомо, що окупанти роздають гуманітарну допомогу та медикаменти лише тим, хто їх підтримує та сприяє їхній злочинній діяльності. Багато жителів співпрацювати з росіянами відмовляються.

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