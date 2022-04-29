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На Запорожье захватчики прикрываются гражданскими и навязывают "рублевую зону"

Ольга ГлущенкоПятница, 29 апреля 2022, 05:14
последствия обстрелов в Гуляйполе, фото: Запорожская ОГА

Россияне продолжают вести обстрелы городов Запорожской области, используют гражданских украинцев как живой щит и заставляют вводить "рублевую зону".

Источник: Запорожская областная военная администрация у Телеграмм

Детали: По словам жителей Васильевки, в городе значительно увеличилось количество российских военных. Они размещаются в жилых кварталах, чтобы скрываться за гражданскими и использовать их как живой щит.

Также известно, что оккупанты раздают гуманитарную помощь и медикаменты только тем, кто их поддерживает и содействует их преступной деятельности. Многие жители сотрудничать с россиянами отказываются.

Ситуация в Пологовском районе остается напряженной. Из-за террористических действий оккупационных войск количество разрушений увеличивается ежедневно.

Под обстрелами находятся Орехов и Гуляйполе, а также населённые пункты вокруг.

В селах Ботиево и Строгановка Мелитопольского района оккупационная комендатура требует от предпринимателей открывать магазины, кафе, места отдыха и досуга.

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Одним из условий безопасной работы есть отсутствие на полках магазинов товаров украинского производства. Украинских предпринимателей активно агитируют торговать товарами из Крыма и вводить "рублевую зону".

Прокуратура возбудила уголовное производство по факту авиаудара по Запорожью.

Вооруженные силы РФ применили ракету класса Х-55 "воздух-земля" по частному сектору города. В результате вражеской атаки разрушены жилые дома. По предварительным данным, 5 человек травмированы, среди них 11-летний мальчик.

Темы: Запорожская областьвойна
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