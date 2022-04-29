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США підтримають рішення Швеції та Фінляндії вступити в НАТО – Блінкен

Ольга Глущенко П'ятниця, 29 квітня 2022, 07:38
Блінкен, фото: Getty Images

Сполучені Штати "рішуче підтримають" рішення Швеції та Фінляндії вступити в НАТО.

Джерело: Держсекретар США Ентоні Блінкен, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Ми, звичайно, сподіваємось, що вони ухвалять це рішення. Якщо вони так вирішать, ми рішуче підтримаємо це".

"Як ви знаєте, незабаром відбудеться саміт НАТО. Я очікую, що ми отримаємо конкретну інформацію до моменту, коли він розпочнеться".

Деталі: Держсекретар уточнив, що не може назвати точних термінів, коли країни ухвалять рішення, але зазначив, що це питання "дуже активно розглядається обома країнами".

Що передувало: Швеція та Фінляндія висловили зацікавленість у вступі до НАТО після початку російської агресії в Україну.

Видання The Times повідомляло, що Фінляндія та Швеція готові приєднатися до НАТО вже влітку.

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Теми: СШАФінляндіяШвеціяНАТО
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