США підтримають рішення Швеції та Фінляндії вступити в НАТО – Блінкен
Сполучені Штати "рішуче підтримають" рішення Швеції та Фінляндії вступити в НАТО.
Джерело: Держсекретар США Ентоні Блінкен, цитує Інтерфакс-Україна
Пряма мова: "Ми, звичайно, сподіваємось, що вони ухвалять це рішення. Якщо вони так вирішать, ми рішуче підтримаємо це".
"Як ви знаєте, незабаром відбудеться саміт НАТО. Я очікую, що ми отримаємо конкретну інформацію до моменту, коли він розпочнеться".
Деталі: Держсекретар уточнив, що не може назвати точних термінів, коли країни ухвалять рішення, але зазначив, що це питання "дуже активно розглядається обома країнами".
Що передувало: Швеція та Фінляндія висловили зацікавленість у вступі до НАТО після початку російської агресії в Україну.
Видання The Times повідомляло, що Фінляндія та Швеція готові приєднатися до НАТО вже влітку.