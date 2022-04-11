"Стратегічна помилка Путіна": Фінляндія та Швеція готові приєднатися до НАТО влітку – ЗМІ

Видання The Times повідомляє, що Фінляндія та Швеція готові приєднатися до НАТО вже влітку.

Джерело: The Times із посиланням на джерела

Деталі: За словами посадовців США, Росія допустила "велику стратегічну помилку", оскільки Фінляндія та Швеція, схоже, готові приєднатися до НАТО вже влітку.

Вашингтон розраховує на цей крок, який розширить західний альянс з 30 до 32 членів, і є прямим наслідком вторгнення Росії в Україну.

Американські офіційні особи заявили, що членство в НАТО для обох скандинавських країн було "темою розмов і кількох сесій" під час переговорів між міністрами закордонних справ альянсу минулого тижня, у яких взяли участь Швеція та Фінляндія.

"Як це може бути чимось іншим, крім масштабної стратегічної помилки Путіна?" – сказав один високопоставлений американський чиновник.

Очікується, що Фінляндія подасть заявку в червні, а за нею – і Швеція.

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Країни разом працюють над досягненням внутрішнього консенсусу, але, наголошують чиновники, остаточні рішення будуть прийматися незалежно.

НАТО планує розгорнути постійні військові сили на кордонах країн-членів, щоб запобігти подальшому російському вторгненню в міру адаптації до "нової реальності".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що дії президента Путіна спровокували "фундаментальну трансформацію" військової коаліції, яка відображатиме довгострокові наслідки війни в Україні.

Членство Фінляндії та Швеції в НАТО спричинить передислокацію на північно-західному фланзі Путіна, ще більше розтягнувши його армію, яка постраждала від опору України, – зазначає видання.

Європейські дипломати підкреслюють, що обидві країни значно розширять можливості НАТО, особливо щодо збору розвідувальних даних і повноважень ВПС.

У той же час Росія застерігає Фінляндію та Швецію від вступу до НАТО.

Нагадаємо: У Швеції може утворитися парламентська більшість за вступ в НАТО у випадку, якщо Фінляндія вирішить вступити до Альянсу.