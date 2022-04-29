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США поддержат решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО – Блинкен

Ольга ГлущенкоПятница, 29 апреля 2022, 07:38
Блинкен, фото: Getty Images

Соединенные Штаты "решительно поддержат" решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО.

Источник: Госсекретарь США Энтони Блинкен, цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Мы, конечно, надеемся, что они примут это решение. Если это то, что они решат, мы решительно поддержим это".

"Как вы знаете, вскоре состоится саммит НАТО. Я ожидаю, что мы получим конкретную информацию к моменту, когда он начнется".

Детали: Госсекретарь уточнил, что не может назвать точных сроков, когда страны примут решение, но отметил, что этот вопрос "очень активно рассматривается обеими странами".

Что предшествовало: Швеция и Финляндия выразили заинтересованность во вступлении в НАТО после начала российской агрессии в Украине.

Издание The Times сообщало, что Финляндия и Швеция готовы присоединиться к НАТО уже летом.

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Темы: СШАФинляндияШвецияНАТО
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