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Боррель шокований ударами РФ по Києву, де були генсек ООН і прем’єр Болгарії

"Європейська правда"П'ятниця, 29 квітня 2022, 07:43

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що шокований і вражений вечірнім обстрілом російськими військами Києва, де перебували з візитом генсекретар ООН Антоніу Гутерреш і прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков.

Про це Боррель написав пізно ввечері в четвер у Twitter, пише "Європейська правда".

"Шокований і вражений російськими ракетними ударами по Києву та інших містах України. Росія знову демонструє своє кричуще нехтування міжнародним правом, бомбардуючи місто, у той час як там присутній генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш разом із прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим", - зазначив Боррель.

Сам генеральний секретар ООН сказав, що він шокований тим, що Росія завдала ракетного удару по Києву, поки він перебуває в місті для переговорів із президентом Зеленським.

Перебуваючи у Києві, Гутерреш визнав, що Радбез ООН не впорався з нападом РФ на Україну.

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